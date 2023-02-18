В ходе войны с Украиной были убиты и ранены 200 тысяч россиян.

Такую цифру на Мюнхенской конференции по безопасности назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bild.

"Согласно американским источникам, во время войны с Украиной были убиты и ранены 200 тысяч россиян", - заявил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США напомнил, что более миллиона жителей России покинули свою страну, потому что не хотят воевать.

Такие же данные на днях огласило Минобороны Великобритании, уточнив, что число непосредственно погибших оценивается в 40-60 тысяч.

Отметим, что эти данные резко расходятся с тем, что дает украинский Генштаб. По его версии, в Украине погибли уже 142 тысячи россиян.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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