На Востоке россияне ведут круглосуточные атаки. Ситуация там напряженная, однако украинские бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят противнику серьезные потери.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале замминистра обороны Анна Маляр.

"Ситуация напряженная… Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери", – написала она.

По информации Маляр, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 армейского корпуса потери составляют до 80% личного состава.

По ее словам, эвакуация погибших и раненых у россиян ограничена или не осуществляется вообще. В результате среди личного состава российских войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным украинской разведки, РФ торопится с захватом Бахмута и Угледара, чтобы сорвать контранступление ВСУ.

Также мы сообщали, что по оценкам Института изучения войны, украинская оборона Бахмута истощает силы РФ и может создать условия для контрнаступления ВСУ.