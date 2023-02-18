В субботу, 18 февраля, в Украине идет уже 360-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 17 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

18 февраля

12.49 О переброске значительных сил ЧВК "Вагнер" на запорожское направление сообщает мэр Мелитополя Иван Федров.

По его информации, через Мелитополь проследовало 43 автобуса с «вагнеровцами». Их сопровождали внедорожники с "вагнеровской" символикой. Федоров разместил у себя в телеграмм-канале видео с этими автобусами.

12.37 На данный момент нет признаков того, что Россия совершит большое наступление к годовщине вторжения, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Financial Times.

По его словам, сейчас у украинских границ не наблюдается такого большого скопления российских войск, как год назад.

"В распоряжении России по-прежнему есть значительные силы. Но, как мы обнаружили, когда они собирают их, их разбивают... Им тяжело", – сказал Уоллес.

12.32 Еще немного "зрады" от нейросети ChatGPT, которая стала доступна в Украине.

Чат-бот трактует Переяславскую раду 1654 года, когда запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение о подданстве российскому царю, как защиту украинского государства от польского нашествия (в украинской версии - от "польской агрессии»).

"Этот договор стал важным шагом в становлении российско-украинских отношений и стал фундаментом для покровительства Московского царя и создания Российской империи в будущем. Для Украины Переяславская рада также имела большое значение, потому что способствовала объединению украинских земель, которые на тот момент были разделены между Польшей и Турцией. Кроме того договор предоставил украинским козакам и жителям определенные права и свободы", - заявляет нейросеть.

В украинской версии она говорит, что благодаря соглашению украинские земли были объединены в "единую политическую структуру под гетманством Хмельницкого", а договор способствовал сохранению и развитию украинской культуры в условиях "польской и турецкой оккупации".

В конце искусственный интеллект делает оговорку, что это историческое событие до сих пор остается предметом споров между историками. А в украинской версии добавляет, что Переяславская рада стала причиной раскола между козаками, а в будущем - конфликтов украинской и российской элит.

Ранее нейросеть ChatGPT заявила, что Владимир Зеленский работает над установлением мира на востоке Украины и «продолжает работу в этом направлении, в том числе, и путём переговоров с Россией».

12.25 Выплаты переселенцам профинансируют в ближайшее время, заявила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, на это уже направлено 5.5 миллиардов гривен.

"В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет публиковаться на сайте Минреинтеграции", - обещает правительство.

12.21 Последствия сегодняшнего прилёта по Хмельницкому.

12.19 Видео запуска ракет "Калибр" с российских кораблей.

12.13 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Украину, и в Киеве надеются, что он совершит визит, сообщил в интервью "Радио Свобода" заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он отметил, что присутствовал на встрече президента Владимира Зеленского с венгерским премьером в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля.

"Премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", – заявил Жовква.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить... Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучшее в дипломатии – это всегда диалог, разговор. У Президента Украины было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита намного больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", – сказал заместитель главы ОП.

12.02 Город Восточная Палестина в штате Огайо, близ которого две недели назад произошло крушение грузового поезда с химикатами, остается непригодным для жизни. Так считают экологи, вопреки заявлениям местных политиков, утверждающих, что в город можно возвращаться и безопасно существовать.

Для самих жителей это крушение стало событием, навсегда разделившим жизнь на "до" и "после" - как в свое время Перл-Харбор для Америки, проводит аналогию ВВС. 14 дней спустя после крушения и вызванного им пожара обугленные остатки 50 сошедших с рельс цистерн все еще видны, а запах химикатов не уходит из 4-тысячного городка.

Федеральные и местные чиновники советуют жителям не пить воду из-под крана, а покупать ее в бутылках, хотя и утверждают, что в город можно возвращаться. Но, по мнению экологов, вещества, попавшие в атмосферу после крушения (винилхлорид и бутилакрилат), опасны для здоровья и в достаточной концентрации могут вызывать различные осложнения - от тошноты до онкологических заболеваний.

11.52 Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщает о двух раненых во время сегодняшней утренней ракетной атаки.

"У нас есть повреждения 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - рассказал Симчишин в эфире телемарафона.

Также, по словам мэра, в отдельных районах города были превентивные отключения света, "но он уже начинает возвращаться в дома".

Взрывы прозвучали сегодня сразу после 9 часов утра.

11.41 Нейросеть ChatGPT, которая стала доступна в Украине, выдаёт интересную информацию.

Так, на вопрос кто такой Владимир Зеленский, нейросеть, перечисляя общие сведения из его биографии, заканчивает описание словами о том, что одним из пунктов его предвыборной программы было установление мира на востоке Украины и «он продолжает работу в этом направлении, в том числе, и путём переговоров с Россией».

Естественно, сейчас это звучит, мягко говоря, поразительно. Но парадокс объясняется просто - нейросеть сразу предупреждает, что обладает ограниченными знаниями о событиях после 2021 года.

Так что для тех, кто хочет полностью отрешиться от новостного потока «после 24 февраля» и вернуться в информповестку довоенного мира, ChatGPT предоставляет комфортную машину времени.

Подробно о том, что это за сеть мы рассказывали здесь.

11.16 Президент Евросовета Шарль Мишель раскритиковал госсекретаря Брюсселя по вопросам городского планирования Паскаля Смета за утверждение, что "еврократы" (бюрократы из общеевропейских структур) регулярно употребляют наркотики.

Смет обвинил еврократов в пристрастии к кокаину и в нежелании переводить офисы в неблагополучный район, потому что "там порошок не такой чистый". Так он прокомментировал возмущение еврочиновников, недовольных планами Еврокомиссии перевести несколько агентств из квартала ЕС в более бедный северный квартал Брюсселя с криминальной и нарко-репутацией. Смет намекнул, что в квартале ЕС отмечено большое потребление наркотиков (возможно, кокаина), а в новом районе "тоже торгуют наркотиками - но, вероятно, не теми".

Пресс-секретарь Шарля Мишеля назвал такие заявления "неприемлемыми". "Президент Мишель просит уважать всех мужчин и женщин на службе Евросоюза, особенно в эти очень сложные международные времена", - говорится в заявлении.

Мишель осудил комментарии Смета после открытого письма профсоюза еврочиновников, который призвал "отреагировать на нападки", "защитить репутацию, работу и честь должностных лиц ЕС".

10.56 Энергосистема Украины возвращается к нормальной работе после превентивных отключения в ходе ракетной атаки.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечается, что в субботнее утро потребление энергии по стране значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.

"Импорт электроэнергии из Словакии сегодня отсутствует, что является обычным явлением при достаточной собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране", - сообщает "Укрэнерго".

10.52 Во время утренней ракетной атаки по Украине было выпущено четыре "Калибра". Два из них были сбиты, сообщает командование Воздушных сил Украины.

10.51 Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды", - пишет Федоров.

Нейросеть ChatGPT - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года и буквально взорвал мир.

Его начали использовать для написания статей, студенческих работ и других текстов.

Ранее мы подробно писали о том, как он работает.

10.42 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает об обстрелах курируемой им территории. В сумме, за последние часы там зафиксировано девять прилетов.

Наибольшие последствия это имело в окрестности деревни Елизаветовка. Там упало два снаряда, в результате повреждена газораспределительная станция.

10.32 Украина сможет получить современные истребители типа Eurofighter только после окончания нынешних военных действий.

Об этом рассказал в интервью Spiegel министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Кроме того, он признал наличие проблем при формировании "танкового альянса".

10.06 CNN пишет о проблемах, с которыми сталкиваются пилоты украинских военных вертолетов Ми-8.

В репортаже из авиабригады имени Сикорского сообщается, что пилоты делают по три боевых вылета в день.

Основную угрозу для них представляют российские переносные ракетные комплексы. Они "могут за секунды превратить вертолет в огненный шар".

"Потери Украины - государственная тайна. Но пилоты и экипаж Бригады Сикорского потеряли близких друзей из-за российских ЗРК", - говорится в статье.

Чтобы избежать сбития, украинским вертолётчикам приходится летать очень низко и периодически задевать деревья. Нередко это приводит к вынужденной посадке.

Издание пишет, что эти вертолеты вообще задумывались как транспортные, а ВСУ их переделали в ударные, подвесив ракеты. По той же причине вертолет не имеет бронирования кабины и усиленной защиты пилота, которые есть у настоящих ударных вертолетов.

"У них также нет сложных систем наведения. Эффективное использование их ракет — это сочетание надежды и опыта", - говорится в репортаже.

Еще одна проблема - слабая система помех для отражения ракетных ударов по вертолетам. На Ми-8 были установлены "электронные средства противодействия", но они тоже устарели. "Мы не знаем, работают ли они вообще. Но если они работают на уровне 2%, это лучше, чем ничего", - заявил летчик Геннадий.

09.37 Начались отбои воздушной тревоги.

09.33 "Полтаваоблэнерго" вводит экстренные отключения из-за угрозы ракетной атаки.

Отметим, что в области на данный момент нету воздушной тревоги.

Также она не звучит в Одессе, где ввели отключения света.

Свет выключают также в Кировоградской и Херсонской областях.

09.27 В Черкасской области тоже превентивно выключают свет, сообщили власти региона.

09.26 Глава администрации Кривого Рога предупредил об угрозе ракетных ударов. И заявил о переходе инфраструктуры на генераторы.

09.25 Губернатор Ким уточняет, что опубликованное им фото ракеты, которое приняли за сбитый российский снаряд - обломки украинской ПВО.

09.23 Пишут, что это последствия прилетов по Хмельницкому.

09.21 Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области.

Обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь.

09.18 Ермак сообщил, что россияне используют для обстрела Украины тактическую авиацию, которая запускает ракеты с оккупированных территорий.

09.13 Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

09.12 Власти Хмельницкой области сообщили о повторном взрыве.

09.11 Губернатор Николаевской области публикует фото предположительно сбитой ракеты.

09.08 Экстренные отключения света начались и в Николаевской области, пишут местные СМИ.

09.07 Ким сообщает о первых сбитых ракетах, которые атакуют Украину.

09.06 В Днепре из-за ракетной атаки начали превентивно отключать свет, сообщают местные паблики. Часть города на Левом берегу сейчас без электричества.

09.04 Взрыв в Хмельницкой области. Губернатор призвал оставаться в укрытиях.

09.03 CNN показала, как работает завод по производству снарядов для Украины, расположенный в городе Скрэнтон штата Пенсильвания.

Там "куется будущий арсенал военных усилий Украины". Сейчас предприятие производит примерно 11 000 артиллерийских снарядов в месяц. "Украинские военные часто выпускают такое количество снарядов всего за несколько дней", - говорится в репортаже.

Поэтому сейчас завод в Скрэнтоне расширяет производство. За деньги Пентагона он закупает новое оборудование, нанимает дополнительных рабочих и намерен перейти на круглосуточный график производства.

В целом американская армия планирует увеличить производство артиллерийских снарядов на 500%, с 15 000 до 70 000 в месяц. Основную долю возьмет на себя завод в Скрэнтоне. Также строится новый снарядный завод в Гарланде, штат Техас, а существующий завод в Мидлтауне (Айова) расширяется.

Впрочем, не все это пойдет в Украину - значительная часть отправится на пополнение поредевших арсеналов США и союзников по НАТО.

08.57 Есть угроза удара по Днепропетровской области, заявляет глава облсовета Николай Лукашук.

Пройти в укрытия призвал и губернатор Львовской области Максим Козицкий.

08.56 По Украине был пуск шести "Калибров".

"Внимание, из Феодосийского района был зафиксирован пуск 6 ракет "Калибр". Сейчас они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", - сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, которого цитируют местные паблики.

08.47 Губернатор Ким пишет о новых пусках ракет со стороны Черного моря.

08.42 Две воздушные цели летят через Николаевскую область на запад Украины. Об этом сообщает губернатор региона Виталий Ким, комментируя слухи о пуске российских ракет.

Воздушная тревога при этом распространяется и на западные области.

08.32 Воздушная тревога в Киеве и других регионах.

08.26 Париж ускорил производство вооружений, поэтому Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Такое заявление сделала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнехенской конференции по безопасности.

Она также выразила мнение, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

Ранее Франция передала Украине новейшие противотанковые комплексы, а президент Макрон заявил, что пока помощь Киеву будут наращивать в ближайшие месяцы.

08.20 В направлении Кременной увеличилось число российских атак и обстрелов позиций ВСУ. При этом существенного продвижения у россиян нет, заявил губернатор Луганской области Гайдай.

По его словам, "россияне установили мощную РЭБ, которая достаточно неплохо работает". Поэтому возможности использования квадрокоптеров и беспилотников ограничены.

На данном участке фронта против украинских сил сейчас воюют мобилизованные россияне, прошедшие двухмесячную подготовку. Их "очень много", а вот количество "вагнеровцев" заметно сократилось - они в основном ушли под Бахмут.

08.05 Китай предрекает Германии новые инциденты, аналогичные подрыву "Северных потоков". Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

На переговорах с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок, китайский дипломат коснулся вопроса Украины, передает агентство "Синьхуа".

Ван И заявил, что понимает озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса. По его словам, чем дольше затянется кризис, тем больший ущерб понесет Европа, и "время от времени могут происходить инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке"".

В связи с чем Пекин призвал к переговорам по Украине. "Китай неизменно привержен продвижению мирных переговоров по украинскому вопросу", - заявил Ван И, отметив, что какой бы сложной ни была ситуация, Китай "никогда не откажется от таких усилий".

Вчера вечером сесть за стол переговоров Киев и Москву призвал представитель Китая в ООН.

Также есть информация, что на годовщину российского вторжения с речью о необходимости мира выступит глава КНР Си Цзиньпин.

07.50 Официальное утверждение новых командующих военными округами РФ может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению. Такой вывод делает "Институт изучения войны" (США).

Также, мне мнению экспертов, минобороны РФ пытается более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине. И дистанцировать российские вооруженные силы от прошлых неудач.

Кроме того, "Институт" считает, что все назначенные генералы - персоны относительно нейтральные в рамках конфликта между куратором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министерство обороны. Даже несмотря на связи командующего ЦВО Мордвичева с Кадыровым и главы ЗВО Никифорова - с Пригожиным.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширение ультранационалистически настроенных силовиков", - считают в организации.

Напомним, вчера минобороны РФ официально подтвердило назначения новых глав округов.

Командующим Центрального военного округа стал Андрей Мордвичев, Западного - Евгений Никифоров, Южного - Сергей Кузовлев, Восточного - Рустам Мурадов.

Все они де-факто командуют данными округами уже несколько месяцев, но теперь они лишились приставки "и.о."

07.26 Сводка украинского Генштаба на утро 18 февраля. Главное:

1. В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов (Украина нанесла пять авиаударов). Угроза дальнейших ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

2. За минувшие сутки отражены атаки в районах населенных пунктов:

- Гряниковка и Синьковка Харьковской области;

- Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная в Луганской области

- Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Раздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

Как видим, Генштаб захвата Парасковиевки, о чем вчера заявляла ЧВК "Вагнера", не подтверждает.