Потери россиян увеличились. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 17 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • Личный состав - 141 260 (+800 за сутки);
  • Танки ‒ 3 298 (+2) ед.;
  • Боевые бронированные машины ‒ 6 520 (+3);
  • Артиллерийские системы – 2 322 (+16);
  • РСЗО – 467 (+1);
  • Средства ПВО ‒ 241 (+2);
  • Самолеты - 298;
  • Вертолеты – 287;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 013 (+1);
  • Крылатые ракеты ‒ 871 (+14);
  • Корабли /катера ‒ 18;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 5 187 (+20);
  • Специальная техника ‒ 221 (+2).

Потери России в войне на 17 февраля

Потери России в войне на 17 февраля

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что россияне ведут круглосуточные атаки и несут серьезные потери.

Также мы британская разведка писала, что Россия за последние две недели понесла наибольшие потери с начала вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.

 

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