Генштаб ВСУ обнародовал новые данные по потерям армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 17 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 141 260 (+800 за сутки);
- Танки ‒ 3 298 (+2) ед.;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 520 (+3);
- Артиллерийские системы – 2 322 (+16);
- РСЗО – 467 (+1);
- Средства ПВО ‒ 241 (+2);
- Самолеты - 298;
- Вертолеты – 287;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 013 (+1);
- Крылатые ракеты ‒ 871 (+14);
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 187 (+20);
- Специальная техника ‒ 221 (+2).
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что россияне ведут круглосуточные атаки и несут серьезные потери.
Также мы британская разведка писала, что Россия за последние две недели понесла наибольшие потери с начала вторжения в Украину.
Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.
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