В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях и обстреливают Покровск и Херсонщину.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россияне нанесли 17 авиаударов, а также произвели 28 обстрелов из РСЗО по Покровску Донецкой области и населенным пунктам Херсонской области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также 5 ударов по позициям ЗРК. ВСУ на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, ВСУ за сутки ликвидировали 690 оккупантов, 4 танка и 7 бронемашин.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.