Армия РФ наступает на пяти направлениях, ВСУ уничтожили российский вертолет. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях и обстреливают Покровск и Херсонщину.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Россияне нанесли 17 авиаударов, а также произвели 28 обстрелов из РСЗО по Покровску Донецкой области и населенным пунктам Херсонской области.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.
- На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.
- Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также 5 ударов по позициям ЗРК.
- ВСУ на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.
Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, ВСУ за сутки ликвидировали 690 оккупантов, 4 танка и 7 бронемашин.
Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.
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