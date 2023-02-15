В Белогоровке и на Кременском направлении (западнее Лисичанска) Россия атакует волнами при поддержке авиации. При этом украинские военные держатся и не отступают за админграницу области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Мы видим, что идет обострение, достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Много очень обстрелов, подключает враг авиацию, атаки волнам постоянно идут с разных сторон. Кое-кто распространяет инфомрацию, что уже отбили, оттеснили наши Силы обороны уже за границу админграницу области, это не соответствует действительности. Наши держат оборону", - заявил он.

Ранее Гайдай предупреждал, что Россияне в ближайшие дни будут массированно атаковать в Луганской области.

Генштаб сообщал, что армия РФ пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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