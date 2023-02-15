В восточной группировке ВСУ допустили "тактические отступления" в Бахмуте. Его длительное удержание выполняет функцию ослабления армии РФ.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

"Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны", - сказал Череватый.

По его словам, "важно, чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. К примеру, в данном случае это Славянск и Краматорск".

"Воины на бахмутском направлении выполняют очень важную функцию – они обескровливают врага. Уничтожают лучшие российские части. С каждым таким сражением противник становится все менее боеспособным", - добавил Череватый.

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А Институт изучения войны считает, что украинская оборона Бахмута истощает силы РФ и может создать условия для контрнаступления ВСУ.

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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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