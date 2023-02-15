ВСУ за сутки ликвидировали 690 оккупантов, 4 танка и 7 бронемашин - Генштаб
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личного состава - около 139 770 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3290 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6507 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2303 (+4) ед,
- РСЗО – 466 ед,
- средства ПВО ‒ 236 (+2) ед,
- самолетов – 298 ед,
- вертолетов – 286 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011,
- крылатые ракеты ‒ 857,
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6),
- специальная техника ‒ 219 (+1).
Мы писали, что россияне наступают на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки врага в трех областях.
По данным Financial Times, РФ стягивает к границам с Украиной военную авиацию для поддержки нового наступления.
Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.
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