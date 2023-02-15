Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава - около 139 770 (+690) человек ликвидировано,

танков ‒ 3290 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6507 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2303 (+4) ед,

РСЗО – 466 ед,

средства ПВО ‒ 236 (+2) ед,

самолетов – 298 ед,

вертолетов – 286 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011,

крылатые ракеты ‒ 857,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6),

специальная техника ‒ 219 (+1).

Мы писали, что россияне наступают на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки врага в трех областях.

По данным Financial Times, РФ стягивает к границам с Украиной военную авиацию для поддержки нового наступления.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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