Силы Министерства обороны РФ и российских частных военных кампаний, вероятно, потеряли от 175 до 200 тыс. человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщается в отчете британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Цифра в 175-200 тысяч, вероятно, включает примерно 40-60 тысяч убитых.

"По современным меркам эти цифры представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", - подчеркивается в сообщении.

В разведке отмечают, что уровень российских потерь значительно увеличился с сентября 2022 года, когда в РФ была введена "частичная мобилизация". "Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев. Уровень несчастных случаев в них, вероятно, достигает 50%", - говорится в отчете.

По данным британской разведки, причиной большинства потерь РФ стала артиллерия.

Россия за последние две недели понесла наибольшие потери с начала вторжения в Украину, писала также разведка Британии.

По данным разведки Норвегии, Северный флот РФ впервые с холодной войны начал выходить в море с ядерным оружием на борту.

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