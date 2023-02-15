У военной разведки Украины есть агенты в окружении Владимира Путина.

Об этом греческой газете Iefimerida сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

"Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России", - заявил он.

По его словам, "в окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, кто против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну. Все они делают это для своей выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то, чтобы спасти себе жизнь, кто-то, потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", - сообщил Черняк.

По его мнению, эти люди способны свергнуть Путина "только если Путин будет достаточно ослаблен".

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Путин болен раком и умрет очень быстро после победы Украины в этом году.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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