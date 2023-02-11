Президент Украины попал на обложку очередного номера издания Spiegel с заголовком: "Путин - это дракон, который должен есть".

Интервью было взято немецким корреспондентом в Киеве несколько недель назад.

Суть заголовка раскрывается в таком высказывании Владимира Зеленского из этого интервью: "Вы не можете его остановить, потому что Путин - это дракон, которому нужно есть. Чтобы удовлетворить его аппетит, вы даёте ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части. И народ твой кричит: "Вперед! Дай ему еще!" Но в современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян. В этом я абсолютно уверен. Я сказал главе государства, который почувствовал себя оскорбленным мной..., что поставка десяти танков не имеет смысла. Я имел в виду следующее: дело не в количестве танков, и нет смысла торговаться по этому поводу. Это скорее политическое решение, как и санкции. Поставка танков означает лишь то, что мы все едины против российской агрессии. А завтра это будут не танки, а самолеты или что-то еще. Как только русские окажутся на вашей границе, вам придется пожертвовать жизнями своих людей".

С начала войны западная пресса часто делала Зеленского героем обложек. Например, майский номер американского журнала Time вышел с президентом Украины на обложке.

А журнал The Week выпустил по итогам 2022 года два номера с разными обложками, на которых тоже был изображен Зеленский.