В РФ построили для президента РФ Владимира Путина секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к его резиденциям.

Об этом пишет "Проект".

По данным "Проекта" таких секретных ЖД-веток, как минимум, три:

1. Валдай

Осенью 2022 года корреспондент "Проекта" обнаружил на территории Валдайского национального парка (где находится резиденция Путина) охраняемую станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды, а местные жители сообщили, что станция и инфраструктура построены специально для президента. Охрана же прогнала корреспондента при приближении к объекту. Это самая новая из трех станций. По данным "Проекта", ее построили в 2019 году.

2. Ново-Огарево

Станция появилась в 2015 году в 400 метрах от резиденции Путина. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, а сама станция закрыта высоким забором с камерами наблюдения.

3. Сочи

Платформа и новая тупиковая ЖД-ветка появилась в 2017 у сочинской резиденции "Бочаров ручей", она также скрыта от посторонних высоким забором. На этом участке поезд Путина видели в 2018 и 2020 году. По словам бывшего машиниста, с которым поговорил "Проект", бронепоезд Путина базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин после вторжения РФ в Украину стал все чаще использовать бронепоезд для дальних поездок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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