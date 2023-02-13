Президент РФ Владимир Путин стал все чаще использовать бронепоезд для дальних поездок, заявляют российские журналисты-расследователи из Центра "Досье".

По их данным, поезд был подготовлен еще в 2014–2015 годах, но постоянно ездить на нем Путин начал во второй половине 2021 года — когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину.

Журналисты пишут, что на этом поезде Путин еще с 2021 года ездит в Санкт-Петербург и в свои резиденции на Валдае и в Геленджике (Краснодарский край).

Журналисты предполагают, что это сделано из соображений безопасности, чтобы передвижения президента РФ было сложнее отследить. Ведь за полетами самолетов можно наблюдать с помощью онлайн-сервисов. К тому же в районе резиденции Путина на Черном море полеты ограничены из-за войны.

По данным "Досье", в бронепоезде есть вагон со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающего персонала и вагон для спецсвязи. Внешне он выглядит как обычный поезд, только у него больше осей и локомотивов, а на крыше размещено спецоборудование. Его стоимость оценивается в более миллиарда рублей.

Напомним, в Москве собираются провести концерт с Путиным в Лужниках перед годовщиной вторжения РФ в Украину.

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