ЧВК "Вагнер" потеряла на войне в Украине более 30 тысяч человек.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сославшись на данные разведки.

По оценкам Соединенных Штатов, 90% бойцов ЧВК "Вагнер", убитых в Украине с декабря прошлого года, были заключенными.

Ранее мы писали, что газета The New York Times взяла интервью у пленных "вагнеровцев" в следственном изоляторе недалеко от Львова. Они рассказали, как служили в ЧВК "Вагнер" и участвовали в атаках "живой волной".

Также "Страна" сообщала, что пленные "вагнеровцы" рассказали про массовые расстрелы нежелающих воевать наемников.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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