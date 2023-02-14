The New York Times взяла интервью у пленных "вагнеровцев" в следственном изоляторе недалеко от Львова. Они рассказали, как служили в ЧВК "Вагнер" и участвовали в атаках "живой волной".

Статья обнародована на сайте NYT.

По этой тактике, первые группы атакующих, состоящие в основном из бывших заключенных, идут на украинские позиции. Они вскрывают огневые точки ВСУ, по которым начинает работать артиллерия - но сами несут огромные потери. Затем на штурм идут более опытные группы.

Пленные "вагнеровцы" рассказывают, что их отправили на фронт прямо из российской колонии.

Один из них - Сергей - работал техником сотовой связи в Сибири. В 2020 году за торговлю наркотиками был приговорен к десяти годам лишения свободы.

В октябре он принял предложение воевать - в обмен на помилование.

Бой оказался куда более опасным, чем Сергей предполагал.

За три дня на фронте южнее Бахмута рядовой сначала служил санитаром, вынося убитых или раненых. А затем сам принял участие в штурме.

В ночь на 1 января им было приказано продвинуться примерно на полкилометра вдоль лесополосы, затем окопаться и ждать прибытия следующей волны. У одного солдата был ручной пулемет. Остальные были вооружены лишь автоматами и ручными гранатами.

Но их засекли ВСУ и открыли пулеметный огонь. Восемь "вагнеровцев" были убиты сразу, один бежал обратно к русским позициям, а Сергей попал в плен.

Рядовой по имени Александр, 44 года, которому оставалось сидеть три года за незаконную вырубку леса, тоже записался в "Вагнер". "Они привели нас в подвал, разделили на группы по пять человек и, хотя мы не были обучены, сказали нам бежать вперед, куда сможем", - рассказал он.

Этот бросок к украинским позициям закончился тремя убитыми и двумя пленными. Другие пленные рассказывают, что половину их товарищей при каждом штурме ранили или убивали.

Ранее сообщалось, что пленные "вагнеровцы" рассказали про массовые расстрелы нежелающих воевать наемников.

Также мы писали, что в ЧВК "Вагнер" в России стали вербовать меньше осужденных.