The New York Times опубликовала статью (с выносом на первую полосу) о том, как завербованные в ЧВК "Вагнера" российские заключенные, попавшие на войну в Украине и сумевшие на ней выжить, потом возвращаются к гражданской жизни, создавая угрозу для российского общества.

Нередко "вагнеровцы" возвращаются с войны с боевыми травмами и "психологически сломленными". Издание пишет, что в основном они хранят молчание, опасаясь возмездия, однако могут быть "очень опасными".

А их неоднозначный правовой статус подрывает российскую систему правосудия.

По данным западных спецслужб, правительства Украины и ассоциации по защите прав заключенных "Россия за решеткой", с июля ЧВК завербовала около 40 тысяч заключенных. Украина утверждает, что около 30 000 человек дезертировали, были убиты или ранены.

Большинство из этих заключенных отбывали срок за мелкие преступления, такие как грабежи и кражи, но были и осужденные за изнасилование и множественные убийства.

Напомним, что в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции.

А в ГУР заявили, что Пригожин не руководит штабом ЧВК "Вагнер", а выполняет только медийную функцию.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.