Премьер-министр Великобритании Риши Сунак развил свою мысль об удвоении помощи Украине и о необходимости военной победы над Россией. При этом в число территорий, которые должны быть освобождены, он включил и Крым.

Об этом Сунак сказал на брифинге после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украине необходимо завоевать преимущество на поле боя. Поэтому необходимы танки, системы ПВО, дальнобойное оружие. И это все необходимо, чтобы Украина смогла защитить себя, и чтобы начать контрнаступление и освободить свои территории. Мы должны полностью поддерживать Украину в этом устремление. И это означает также и Крым", - заявил премьер Британии.

Сунак считает нынешний момент в войне поворотным.

"Если мы все будем наращивать свою поддержку, тогда у Украины будет возможность получить решающее преимущество на поле боя. Обороны недостаточно, необходимы средства для контрнаступления. Это критический момент. Мы предоставляем в ближайшие три месяца больше оружия, чем за весь прошлый год, потому что время сейчас имеет решающее значение. Это я хочу сказать, обращаясь ко всем. Присоединяйтесь к нам, активизируйте вашу поддержку, таким образом мы сможем закончить конфликт на условиях выгодных для Украины, чтобы она победила. Альтернатива гораздо хуже", - подытожил британский премьер-министр.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить больше военной помощи. Конкретики пока не было, но издание The Times предполагает, что это могут быть противокорабельные ракеты Harpoon и ракеты класса "воздух - земля" Storm Shadow.

Кроме того, по словам Риши Сунака, уже в марте британские танки Challenger 2 будут в Украине.