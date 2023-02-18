Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и передаст систему ПВО.

Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку", - призвал Сунак.

Он заявил, что Владимир Путин начал войну, рассчитывая на недостаток воли к сопротивлению у западных стран.

"Он даже сейчас делает ставку на то, что у нас не хватит выдержки. Но он ошибался тогда, ошибается и сейчас", - заявил британский премьер.

Напомним, Сунак обещал Зеленскому больше военной помощи. Это могут быть ракеты Harpoon и Storm Shadow.

Также Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 будут в Украине уже в марте. При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявляет, что у стран НАТО не оказалось танков для быстрой передачи Украине.

Ранее в Британии заявили, что не дадут Украине истребители, но помогут закрыть небо дальнобойными ракетами. Сегодня это подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, заявив, что Украина сможет получить современные истребители только после войны.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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