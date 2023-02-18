Украина сможет получить современные истребители типа Eurofighter только после окончания нынешних военных действий.

Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в интервью Spiegel.

Кроме того, он признал наличие проблем при формировании "танкового альянса".

Ранее Уоллес озвучил способ решения проблемы нехватки боеприпасов на передовой в Украине. По его мнению, задача состоит в том, чтобы украинские силы прицельно применяли оружие.

"Страна" также писала, что, по данным западных СМИ, США заключили контракты на более чем 500 млн долларов на производство артиллерийских боеприпасов для Украины, поставки которых планируют начать в марте.

Тем временем ни одна страна пока не пообещала Украине истребители.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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