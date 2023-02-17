Пять конгрессменов написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине истребители F-16, пишет Politico.

"Передача таких самолетов необходима для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновившихся наступательных действий России и ожидаемой активизации широкомасштабных военных операций", - говорится в письме.

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ни одна страна пока не пообещала Украине истребители.

Ранее Европарламент призвал ЕС до конца февраля одобрить новые санкции и рассмотреть передачу Украине истребителей.

Также мы писали, что Бельгия отказала в поставках, в Нидерландах заявили о риске конфронтации НАТО и РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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