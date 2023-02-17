Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна пока не пообещала Украине истребители.

Об этом он сказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

"До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставке истребителей. Но некоторые правительства, например Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях, скоро это сделают и другие", - заявил Кулеба.

По его словам, истребители могли бы поддержать противовоздушную оборону Украины, сбивая вражеские ракеты. Кроме того, они важны "для контрнаступления".

"Прежде всего мы были бы заинтересованы в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии", - заявил Кулеба, отметив, что у этих стран "самые высокие производственные мощности и самые большие авиационные парки".

Напомним, ранее Европарламент призвал ЕС до конца февраля одобрить новые санкции и рассмотреть передачу Украине истребителей.

Также мы писали, что в Вашингтоне не намерены поставлять истребители в Украину.

Кроме того, Бельгия отказала в поставках, в Нидерландах заявили о риске конфронтации НАТО и РФ.