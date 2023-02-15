Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что истребители от Британии не будут переданы Украине в ближайшие месяцы или даже годы.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители. Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью", - сказал Уоллес.

По словам Уоллеса, если правительство подарит Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.

Также Уоллес заявил, что Британия должна начать "должным образом инвестировать в оборону", поскольку армия была "опустошена" за 30 лет, а война в Украине "обнажила наши уязвимые места".

По данным Минобороны Британии, Россия задействовала в Украине почти всю свою армию, снизив ее боеспособность вдвое.

По данным британской разведки, оборонпром РФ критически ослабляется.