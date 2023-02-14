24 февраля Великобритания почтит первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание сообщает, что премьер-министр Британии Риши Сунак вместе со всей страной 24 февраля в 11:00 по Гринвичу почтит годовщину вторжения минутой молчания в знак солидарности с Украиной.

"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России", - заявил Сунак.

Напомним, мы писали, что британское вооружение и военная техника могут производиться в Украине.

Также мы сообщали, что Украина и Британия согласовали поставки дальнобойного оружия и мощного количества бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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