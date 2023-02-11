Страны - партнёры Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать в годовщину российского вторжения, 24 февраля, за резолюцию с требованием к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно признанными границами".

Об этом сообщает Associated Press.

Проект озаглавлен "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". В нем заявляется о необходимости достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине как можно скорее" на основе соблюдения территориальной целостности страны.

Также заявляется, что "никакая территория, захваченная с помощью угрозы или применения силы, не будет считаться законной".

"Пресс-секретарь Генеральной ассамблеи Паулина Кубяк заявила в пятницу, что возобновленная экстренная сессия Генеральной ассамблеи по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений продлятся большую часть 23 февраля, а голосование ожидается поздно вечером в тот же день (то есть 24 февраля по киевскому времени - Ред.)", - говорится в заметке АР.

Как отмечает Associated Press, предлагаемая резолюция менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, о котором президент Украины Владимир Зеленский объявил на ноябрьском саммите стран "Большой двадцатки" в Индонезии.

Как мы писали, осенью Генассамблея ООН осудила проведенные Россией "референдумы" на захваченных территориях.

Мы также публиковали 10 пунктов по установлению мира между Украиной и Россией, которые Зеленский озвучил саммиту G20.