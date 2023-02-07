Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине.

"В помощи нуждаются в 17,6 млн человек - 40% населения Украины. Накануне ужасной годовщины полномасштабного вторжения нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше", - сказал Гриффитс.

Согласно озвученным им данным, более 7 тысяч мирных жителей Украины были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН, хотя реальные цифры могут быть намного выше.

Почти 13,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома с начала полномасштабного российского вторжения. Более 8 млн украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны — многие из них живут в коллективных центрах.

По данным ООН, это самое большое движение беженцев со времен Второй мировой войны.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не предвидит окончания войны в Украине в ближайшем будущем. По его словам, нет шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.