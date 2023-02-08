Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной войну в Украине. При этом вторжение РФ в Украину он осудил.

Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, где он выступал по предложению РФ.

"Но также – вторжение России в Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", – сказал Роджерс.

Кроме того, Уотерс призвал Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в Украине.

"Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине сегодня", – сказал музыкант, отметив, что, "конечно, это будет только начальная точка".

Летом Уотерс заявлял, что Байден лишь "подливает масло в огонь в Украине", побуждая Зеленского к сопротивлению вместо того, чтобы "склонить к переговорам". А настоящей причиной происходящего в Украине он назвал расширение НАТО вопреки договоренности Запада с Михаилом Горбачевым не делать этого.

А осенью музыкант написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором указал, что "бросание топлива в виде вооружения никогда в прошлом не работало на остановку войны, и сейчас не сработает".