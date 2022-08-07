Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, дал интервью CNN, в котором объяснил, почему на его недавнем концерте показали фото Джо Байдена с пометкой "военный преступник".

По мнению Уотерса, Байден лишь "подливает масло в огонь в Украине", побуждая Зеленского к сопротивлению вместо того, чтобы "склонить к переговорам".

Настоящая причина происходящего в Украине, считает Уотерс - расширение НАТО, вопреки договоренности с Горбачевым не делать это в конце 80-х годов. Именно в те времена надо смотреть, если хочешь понять причины этой войны, уверен музыкант.

Когда журналист CNN попытался возразить ему, что США выполняют миссию освободителей, как и во время Второй мировой войны, Уотерс сказал: "Вы вступили во Вторую мировую только из-за Перл-Харбора. Слава богу, что русские к тому моменту уже почти выиграли ту чертову войну. Не забывайте, что 23 миллиона русских погибли, защищая нас обоих от нацистской угрозы".

(Полемика Уотерса с журналистом об Украине - с 3:50 минуты).

Напомним, что в начале апреля Pink Floyd выпустили сингл в поддержку Украины, в котором использовали песню "Ой у лузі червона калина". Это был первый сингл группы за последние 30 лет.