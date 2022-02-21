В МИД ФРГ прокомментировали обнародованный Spiegel документ о нерасширении Североатлантического альянса. В Германии заявили, что в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний Москве о нерасширении НАТО на восток.

Об этом со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера пишет "РИА Новости".

"Хочу еще раз констатировать, что ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток. В соглашении "четыре плюс два" вообще нет упоминаний этого, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности. А основополагающий акт НАТО-Россия был заключен в 1997 году как раз-таки на фоне предстоявшего расширения НАТО на восток. И в нем Россия и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы безопасности России. Мы придерживаемся этого сегодня", - заявил Бургер.

Также в МИД Германии в ответ на просьбу прокомментировать документ заявили: "мы не историческая комиссия".

Напомним, 18 февраля Der Spiegel сообщил, что обнаружен архивный документ 1991 года, который подтверждает, что Запад обещал тогда Советскому Союзу не расширять НАТО на восток. В документе идёт речь о встрече руководителей Госдепа США, Британии, Франции и Германии в Бонне 6 марта. Темой была безопасность Польши.

Также мы писали о том, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке в обозримом будущем.

Недавно посол Украины в Британии Пристайко допустил, что Украина может отказаться от членства в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. После этого в Лондоне поддержали эту идею. Об этом в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.