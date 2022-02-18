Заявления России о нарушении Западом своих обещаний советскому руководству не расширять НАТО на восток нашли подтверждение. В Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором представители западных стран заявляли о неприемлемости подобного шага.

Об этом пишет Der Spiegel.

Документ обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. Как указывает издание, прежде он хранился под грифом "секретно".

Он был составлен по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года. Они обсуждали тему безопасности государств Восточной Европы и признали, что членство этих стран в НАТО "неприемлемо".

Варшава и Будапешт тогда сигнализировали о своей заинтересованности в альянсе, но британцы, американцы, немцы и французы согласились, что членство этих стран в НАТО недопустимо.

Представитель Бонна Юрген Хробог, говорится в документе, заявил: "В переговорах формата "2+4" мы ясно дали понять, что мы не будем расширять НАТО за Эльбу. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО". Хробог здесь, очевидно, перепутал Эльбу с Одером.

Представитель США Раймонд Зейтц согласился с Хробогом.

"Мы дали понять Советскому Союзу на переговорах "2+4", а также на других переговорах, что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы. НАТО не должен расширяться на восток ни формально, ни неофициально", - сказал Зейтц, как следует из того же документа.

Заверения о нерасширении НАТО были даны взамен на согласие СССР на воссоединение Германии. И именно ФРГ спустя несколько лет стала "крестным отцом" первого расширения альянса на восток, включающего Польшу, Венгрию и Чехию.

Таким образом, документ опровергает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Североатлантический альянс "никогда не обещал не расширяться".

Ранее "Страна" приводила резкий комментарий МИД РФ о планах расширения НАТО.