Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО и призвал альянс отказаться от менталитета времен холодной войны.

Такое заявление сделали в представительстве КНР в ЕС.

"НАТО является пережитком холодной войны и крупнейшим военным альянсом в мире. Через тридцать лет после окончания "холодной войны" НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности", - сказано в заявлении.

В представительстве КНР в ЕС также сообщили, что Китай считает, что региональная безопасность не должна гарантироваться за счет усиления или расширения военных блоков.

"Мы призываем НАТО отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран, объективно и беспристрастно смотреть на мирное развитие других стран и делать больше для укрепления взаимного доверия между странами и поддержания мира и стабильности в регионе", - заявили в представительстве.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин призвали НАТО уважать интересы других стран. Китай таким образом поддержал РФ в требовании не расширять Североатлантический альянс.

Также сообщали, что в Пекине состоялась встреча президентов России и Китая, по итогам которой стороны подписали заявление о "безграничной российско-китайской дружбе".