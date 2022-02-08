Владимир Путин на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть себе Крым, то России придется воевать и с Францией, как членом Альянса.

"В доктринальных документах Украины прописано, что а) Россия – противник б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть и другая часть вопроса: вы хотите воевать с Россией? Спросите своих читателей, зрителей: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - спросил Путин французского журналиста.

Французский президент в это время внимательно смотрел на Владимира Путина.

Напомним, что сегодня в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они продолжались более пяти часов.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также "Страна" сообщала, что Кремль не ждет разрядки ситуации вокруг Украины после сегодняшней встречи Путина и Макрона.

Кроме того, мы информировали, что завтра президент Франции прибудет в Киев. За день до визита в Россию французский лидер созвонился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.