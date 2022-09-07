Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором указал, что "бросание топлива в виде вооружения никогда в прошлом не работало на остановку войны, и сейчас не сработает". Супруга Владимира Зеленского в ответ предложила ему обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Письмо Уотерса является реакцией на интервью Зеленской, где она сказала, что "если поддержка Украины будет сильной, то кризис будет короче".

"Если под "поддержкой Украины" вы имеете в виду Запад, который продолжает поставлять вооружение армии киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибаться. Бросание топлива в виде вооружения никогда в прошлом не работало на остановку войны, и сейчас не сработает, особенно потому, что в этом случае большинство горючего бросается в огонь из Вашингтона", - написал он.

Зеленская в своем Twitter ответила на письмо Уотерса.

"Если мы сдадимся, то не будем существовать. Если РФ сдастся - война закончится. Роджерс Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине", - написала она.

Ранее Уотерс попал на Миротворец после того, как назвал Байдена военным преступником, потому что тот, по мнению музыканта, лишь "подливает масло в огонь в Украине",

В его адрес выдвигаются три обвинения: "антиукраинская пропаганда", "покушение на территориальную целостность Украины", "участие в попытках легализации аннексии Крыма".