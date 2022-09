Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерса обвинил местные власти Польши в попытке срыва концерта. Западные СМИ сообщили, что его хотят признать персоной нон-грата и что на фоне этого исполнитель отменил свои концерты в Кракове.

На своей странице в Facebook он пишет, что "газеты ошибаются, утверждая, что он либо его руководство отменили предстоящие концерты в Кракове". В то же время он подтвердил, что "член городского совета в Кракове Лукаш Вантух пригрозил провести заседание и объявить его персоной нон грата".

"Если г-н Лукаш Вантух добьется своей цели, а мои предстоящие концерты в Кракове будут отменены, это будет для меня печальной потерей", - написал музыкант.

Как сообщало агентство Associated Press уже на будущей неделе депутаты городского совета Кракова проведут голосование по вопросу объявления Роджера Уотерса персоной нон-грата. По данным AP, вопрос решили поднять на фоне возмущения его позицией по вопросу войны против Украины.

По данным Gazeta Wyborcza музыкант отменил свои концерты в Польше. Он должен был выступать в Кракове 21-22 апреля 2023-го года.

Также газета пишет, что менеджер Роджера Уотерса подтвердил, что музыкант отказался от концертов в Кракове, но не назвал причину. Вместе с тем, на сайте музыканта в программе тура "This Is Not a Drill" нет запланированных в Польше концертов.

Напомним, в начале сентября Уотерс написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской. В нем он раскритиковал ее призывы поставлять Киеву оружие. Супруга Владимира Зеленского в ответ предложила ему обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Также сообщалось, что Уотерс попал на Миротворец после того, как назвал Байдена военным преступником, потому что тот, по мнению музыканта, лишь "подливает масло в огонь в Украине",

В его адрес выдвигаются три обвинения: "антиукраинская пропаганда", "покушение на территориальную целостность Украины", "участие в попытках легализации аннексии Крыма".