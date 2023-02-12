К годовщине российского вторжения в Украину будут "большие события" в Нью-Йорке, которые заставят Москву "запомнить этот день".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским медиа.

По словам министра, речь идет не об исключении РФ из Совбеза ООН. В то же время, 23 и 24 февраля будут посвящены "исключительно теме агрессии РФ".

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

Ранее AP сообщало, что Украина и западные страны готовят к Генассамблее ООН резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь мира, обеспечивающего независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Украины. Документ также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска.

Также мы писали, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.