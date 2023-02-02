Президент РФ Владимир Путин к годовщине российского вторжения в Украину выступит с посланием Федеральному собранию.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники.

В частности, ожидается, что Путин заявит о "сплоченности" россиян, их "безоговорочной поддержке" войны, уже традиционно расскажет о "многополярном мире", антиколониальной политике" России, об "успешных примерах импортозамещения" и "успехах в борьбе с санкциями".

Ожидается, что Путин будет довольно подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки россиян" и подчеркнет, что, несмотря на войну, "обычные граждане не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".

Послание может быть скорректировано в зависимости от развития ситуации, которую в РФ на фоне захвата Соледара считают для себя "стабильной", а фон для выступления считают благоприятным.

Если к моменту выступления Путина Украина пойдет в наступление, послание скорректируют, а риторика Путина будет более "агрессивной".

"Все зависит от момента", - сообщили источники "Медузы".

Напомним, что накануне Путин распорядился "ликвидировать возможность обстрелов" территории РФ.

А недавно издание The Washington Post написало, что суд в Гааге не может открыть дело против Путина и других руководителей РФ за вторжение в Украину.

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