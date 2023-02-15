Военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Об ослаблении российского оборонпрома свидетельствуют публичные заявления руководства РФ. Так, 9 февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин во время совещания 12 февраля раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, за "глупость".

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", - объясняют разведчики.

По данным разведки, военное производство России не отвечает потребностям Минобороны по ресурсам, необходимых оккупантам в Украине, а также восстановлению запасов.

Напомним, Британия почтит общенациональной минутой молчания первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ и запустила в воздушное пространство Украины шары-разведчики.