Россия готова начать новую волну мобилизации, однако не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров. По этой причине новая мобилизация может и не состояться.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но, по нашим оценкам, они воздержатся от нее, потому что не преодолели все трудности, с которыми столкнулись во время первой волны. К такой масштабной мобилизации они не были готовы ни тогда, ни сейчас", – сказал Скибицкий.

Кроме того, Россия все еще продолжает интегрировать уже набранные войска и ждет, чтобы оценить результаты нынешнего усиленного наступления на Донбассе и, уже исходя из этого, проводить вторую мобилизацию.

"Все готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и обучение, находятся в режиме ожидания", - сказал Скибицкий.

Но при этом он уверен, что даже если Россия приступит к новому этапу мобилизации, она, вероятно, будет страдать от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромное количество необученных мужчин.

Напомним, что раньше Скибицкий прогнозировал начало новой волны российской мобилизации на середину января.

Тем временем в британской разведке считают, что власти РФ оставляют открытым вариант еще одного призыва в рамках объявленной ранее "частичной мобилизации", поскольку российская армия испытывает дефицит личного состава.