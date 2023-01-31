В Офисе президента заявляют, что последние действия россиян являются признаками существенной эскалации.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Систематические обстрелы прифронтовых городов, концентрация техники и снарядов, перекидывание войск на разные направления, дополнительная принудительная мобилизация в РФ точно не указывают на готовность России к миру. Это прямые признаки существенной эскалации… Потому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины", - написал Подоляк.

Накануне Зеленский провел новое заседание Ставки, обсудили поставки оружия и ситуацию на фронте.

Тем временем вокруг Киева наращивают рубежи обороны и оборудуют фортификационные сооружения.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.