Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают оборудовать фортификационные сооружения вокруг Киева и Киевской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил командующий обороной Киева Александр Павлюк.

Сообщается, что установка и обустройство огневых сооружений происходит на вероятных путях продвижения противника.

Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава. Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.

"Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – напрасны", - сообщил Павлюк.

Ранее "Страна" публиковала фото укреплений украинско-белорусской границы. На снимках можно заметить огромное количество оборудованных защитных сооружений и минных заграждений со стороны Украины.

Также "Страна" рассказывала, что вокруг Киева существуют несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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