Данные Федеральной службы исполнения наказаний России действительно свидетельствуют о снижении уровня вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер" с декабря 2022 года, пишет британская военная разведка в своем свежей сводке в Twitter.

Это соответствует недавнему заявлению куратора ЧВК Евгения Пригожина о прекращении призыва этого контингента.

Новости о суровых реалиях вагнеровской службы в Украине, вероятно, просочились к места заключения и сократили количество добровольцев Также одной из причин, как предполагает британская разведка, является соперничество между Министерством обороны России и "Вагнером". Кроме того, необходимость в "свежей крови" из тюрем уменьшилась после проведения частичной мобилизации в России.

"Российское руководство стоит перед выбором: продолжать истощать нынешние силы, сворачивать поставленные цели или проводить дальнейшую мобилизацию", - делает заключение британская разведка.

Как уже писала "Страна", российские оппозиционные ресурсы объясняли сокращение вербовки очень высокими потерями среди вагнеровцев (из-за особенностей их тактики постоянных атак волн пехоты) в боях в декабре-январе в районе Бахмута.

Об этом быстро стало известно на зонах, что и привело к резкому снижению числа завербовавшихся в "Вагнер" заключенных. Не особо хотят идти в ЧВК и желающие воевать люди с воли. Так как в российской регулярной армии деньги платят примерно такие же, а уровень потерь многократно ниже, чем в "Вагнере".

В тоже время, ряд российских пабликов, пишущих на тему тюрем, утверждают, что вербовка в ЧВК на зонах не прекратилась, но ведет ее уже не Пригожин, а оперативники, угрожая заключённым реанимировать их старые дела. Такой подход паблики также объясняют отсутствием среди заключённых в последнее время большого числа желающих идти в "Вагнер" добровольно.

По данным The New York Times, завербованные в "Вагнер" российские заключенные после участия в войне возвращаются в РФ и создают угрозу.

Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин утверждает, что России для захвата всего Донбасса понадобится полтора-два года.