Россия задействовала в Украине 97% своей армии, почти вдвое снизив ее боеспособность.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио ВВС.

"Потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы", - заявил Уоллес.

Наступательная стратегия России стоит "огромной цены российской армии" и не является способом пробить украинскую оборону, а скорее "мы просто видели усилия, направленные на продвижение вперед"

Он считает, что Запад может помочь Киеву быстрее, поддерживая позиции военных на земле, а не отправкой самолетов. Ведь для использования истребителей нужно значительное число технических специалистов, на подготовку которых уйдет много времени.

При этом украинских военных в Великобритании учат воевать по "западной модели", в частности, используя меньше боеприпасов, сравнительно с советским способом ведения боя, который "подразумевает значительный расход боеприпасов, массированные артиллерийские обстрелы".

Ранее министр обороны Германии заявил, что не видит скорого окончания войны в Украине или перспектив быстрой победы.

А американский генерал Марк Милли считает, что Россия уже проиграла на всех уровнях.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.