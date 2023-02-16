Европарламент принял резолюцию, которой призвал страны ЕС до конца февраля одобрить десятый пакет санкций против РФ и всерьез рассмотреть вопрос передачи Украине военной авиации.

Об этом сообщается пресс-служба ЕП.

Документ призывает Совет ЕС существенно расширить санкции в секторах экономики и энергетики, запретить импорт российского ископаемого горючего, урана и алмазов, наложить санкции на людей, связанных с "Вагнером" и другими ЧВК.

Еврокомиссии предложили принять дополнительные меры для мониторинга эффективности уже введенных санкций и противодействия попыток их обойти.

Также Европарламент призывает страны ЕС серьезно рассмотреть предоставление Украине истребителей, вертолетов, необходимых ракетных систем и существенно увеличить поставки боеприпасов.

Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС пока не согласовали новый пакет санкций против РФ из-за каучука.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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