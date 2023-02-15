Еврокомиссия официально представила проект десятых санкций против РФ. С таким заявлением выступили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Брюссель предлагает странам ЕС:

Расширить ограничения на экспорт в РФ критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 миллиардов евро. Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин и двигателей, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также товарах для строительного сектора, которые могут применять российские военные, такие как антенны или краны. Европа заявляет, что эти товары РФ не может получить из других стран, в том числе и Китая. Еще сильнее ограничить экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Всего в списке - 47 компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты. Ограничить санкциями структуры третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. В частности, компании из Ирана. Ввести персональные санкции против более чем 100 кремлевских пропагандистов наравне с политическим и военным руководством РФ. Принять новые меры по предотвращению обхода санкций. В частности, они должны помешать российских олигархам продавать свои активы. А также создать единую систему учета всех замороженных в ЕС активов российского центробанка.

Фон дер Ляйен призывает принять это санкционный пакет до 24 февраля.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС хочет обязать банки раскрывать информацию о замороженных активах РФ в рамках 10 пакета санкций.

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