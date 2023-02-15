Еврокомиссия в рамках десятого пакета санкций предлагает усилить обязательства по отчетности банков о замороженных активах российского Центробанка, а также российских компаний и физических лиц.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Получение представления о масштабах замороженных активов Центробанка РФ и других государственных российских физлиц рассматривается как первый шаг в изучении возможностей использования этих средств для восстановления Украины.

Еврокомиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и попавшими под санкции физическими лицами, и предложила налагать штрафы до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц за непредоставление необходимой информации.

Блок планирует одобрить свой десятый пакет санкций на следующей неделе, в канун годовщины российского вторжения.

Напомним, по данным Bloomberg, в Евросоюзе пока не могут передать Украине активы Центробанка РФ, поскольку не знают, где они. По оценкам официальных лиц, речь может идти о 258 млрд долларов.

Напомним, на днях генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у находящегося под санкциями российского олигарха Константина Малофеева активы пойдут на помощь Украине. Это первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.