Евросоюз пока не может передать Украине активы Центробанка России, поскольку не знает, где они.

Об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, Еврокомиссия призвала банки сообщать о размерах замороженных российских активов.

Юридическая служба ЕС заявила, что законы Евросоюза позволяют инвестировать замороженные активы и использовать вырученные средства для помощи Киеву, но чиновники должны сначала разобраться с масштабами активов Центрального банка и других государственных активов, находящихся под санкциями.

В публикации говорится, что, по оценкам официальных лиц, речь может идти о 258 млрд долларов. Такая сумма основана на информации, предоставленной Банком России в отчете об управлении валютными и золотыми активами за 2022 год.

Напомним, на днях генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у находящегося под санкциями российского олигарха Константина Малофеева активы пойдут на помощь Украине. Это первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.

Ранее мы писали, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Россия должна заплатить "замороженными фондами Центробанка и активами олигархов". Однако в ЕС признают, что сейчас легального способа просто взять и передать российские активы Украине не существует. Ожидалось, что некое общеблоковое соглашение по поводу того, как распорядиться замороженными активами, будет готово к концу января.

А недавно в Эстонии заявили, что прорабатывают механизм передачи Украине замороженных российских активов. Когда могут быть переданы денежные средства, эстонские власти не уточнили.