Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС учредит специальную рабочую группу по вопросу использования замороженных в ЕС активов для восстановления Украины.

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper на 15 февраля появился новый пункт: "Специальная рабочая группа по использованию замороженных и обездвиженных активов для поддержки восстановления Украины".

Как следует из повестки, утверждение рабочей группы состоится без обсуждения.

В документе не уточняется принадлежность авуаров, о которых идет речь. Тем не менее, в последнее время руководители институтов ЕС неоднократно выступали с заявлениями, что речь идет о замороженных в Европейском союзе российских активах.

Накануне внеочередного саммита ЕС 9 февраля высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что лидеры Евросоюза в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских авуаров. Но речь идет, объяснил он, не об их конфискации.

"Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", - сказал функционер ЕС.

"Основополагающий вопрос: где находятся эти активы?", - уточнил он, отметив, что данные средства в сумме, определяемой примерно в 300 млрд евро, распределены в разных финансовых структурах.

Напомним, в январе Евросоюз придумал законный способ использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что Россия должна заплатить "замороженными фондами Центробанка и активами олигархов". Однако в ЕС признают, что сейчас легального способа просто взять и передать российские активы Украине не существует.