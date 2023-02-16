Cтраны Евопейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ.

Об этом пишет Politico.

Италия и Германия относятся к запрету скептически, ограничения поддерживает Польша.

Россия в 2021 году экспортировала синтетический каучук на сумму около $2 млрд. Около $700 млн приходятся на Евросоюз. Некоторые виды каучука уже попали под санкции.

Среди прочего каучук используется при производстве шин.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен озвучила детали нового пакета санкций.

В частности, Брюссель предлагает расширить ограничения на экспорт в РФ критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 миллиардов евро, еще сильнее ограничить экспорт товаров двойного назначения, ввести санкции против структур третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции, наложить санкции на "более чем 100 кремлевских пропагандистов", принять меры по предотвращению обхода санкций.

Напомним, Польша заявила, что она разочарована проектом десятого пакета санкций против России.

Также мы сообщали, что ЕС хочет обязать банки раскрывать информацию о замороженных активах РФ в рамках 10-го пакета санкций.