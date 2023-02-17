США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сам Вашингтон не делал обещаний насчет такой помощи.

Об этом заявил в пятницу, 17 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.

"Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители Владимиру Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать", - сказал Кирби.

Известно, что еще в конце января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16.

Напомним, по данным Politico, пять конгрессменов написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине истребители F-16.

Ранее мы писали, что на днях постпред США в НАТО Джулианна Смит заявила, что США и дальше будут поддерживать Украину, но не планируют отправлять Киеву истребители.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна пока не пообещала Украине истребители. По его словам, истребители могли бы поддержать противовоздушную оборону Украины, сбивая вражеские ракеты. Кроме того, они важны "для контрнаступления".