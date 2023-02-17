Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: Flickr

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинская армия должна научиться стрелять более метко и тогда решится проблема нехватки снарядов.

Об этом Уоллес сказал в интервью The Financial Times.

"На передовой всегда было ощущение недостатка, но я не вижу никаких признаков стратегического недостатка... Хотя есть некоторая задержка во времени", - сказал Бен Уоллес.

По мнению главы Минобороны Британии, задача состоит в том, чтобы украинские силы прицельно применяли оружие и следовали западным методам ведения боя.

"Чтобы уничтожить российскую позицию, вам нужно 100 артиллерийских снарядов или всего пять? Если вы можете быть точным, вам не нужно 100 снарядов", - добавил Уоллес.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что ВСУ должны стрелять более метко

Ранее мы писали, что, по данным западных СМИ, США заключили контракты на более чем 500 млн долларов на производство артиллерийских боеприпасов для Украины, поставки которых планируют начать в марте.

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