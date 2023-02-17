Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинская армия должна научиться стрелять более метко и тогда решится проблема нехватки снарядов.

Об этом Уоллес сказал в интервью The Financial Times.

"На передовой всегда было ощущение недостатка, но я не вижу никаких признаков стратегического недостатка... Хотя есть некоторая задержка во времени", - сказал Бен Уоллес.

По мнению главы Минобороны Британии, задача состоит в том, чтобы украинские силы прицельно применяли оружие и следовали западным методам ведения боя.

"Чтобы уничтожить российскую позицию, вам нужно 100 артиллерийских снарядов или всего пять? Если вы можете быть точным, вам не нужно 100 снарядов", - добавил Уоллес.

Ранее мы писали, что, по данным западных СМИ, США заключили контракты на более чем 500 млн долларов на производство артиллерийских боеприпасов для Украины, поставки которых планируют начать в марте.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.