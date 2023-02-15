США заключили контракты более чем на $500 млн на производство боеприпасов для Украины - СМИ
США заключили контракты на более чем $500 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Украины, поставки которых планируют начать в марте.
Об этом сообщает агентство AFP.
По его данным, армия США объявила о заключении контрактов на $500 млн с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.
Заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений того, что "Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов".
Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, которые будут поставлять Украине ПВО, боеприпасы и танки Leopard.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников быстрее передавать Украине военную технику и боеприпасы. При этом он допустил, что в Азии произойдет война, подобная украинской.
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